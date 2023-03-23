Войска РФ за сутки 5 раз обстреляли Херсон: один человек погиб, есть раненые

Фото: войска РФ за сутки 5 раз обстреляли Херсон (Getty Images)

За минувшие сутки российские войска совершили 54 обстрела Херсонской области, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Областной центр оккупанты обстреляли 5 раз. Сообщается, что 19 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, двое получили ранения.