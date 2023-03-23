ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ за сутки 5 раз обстреляли Херсон: один человек погиб, есть раненые

Новина українською →
Херсон, Четверг 23 марта 2023 07:49
Войска РФ за сутки 5 раз обстреляли Херсон: один человек погиб, есть раненые Фото: войска РФ за сутки 5 раз обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За минувшие сутки российские войска совершили 54 обстрела Херсонской области, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Областной центр оккупанты обстреляли 5 раз. Сообщается, что 19 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, двое получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что житель Херсонской области подорвался на вражеской мине. Человек потерял часть ноги.

Также сообщалось, что 22 марта житель Бериславского района Херсонской области подорвался на вражеской мине во время выполнения полевых работ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Вторжение России в Украину
NEWS
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
DAILY
Вадим Скибицкий: Россия может вести войну еще 2023-й, максимум 2024-й год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: Россия может вести войну еще 2023-й, максимум 2024-й год