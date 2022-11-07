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Війська РФ за день п'ять разів обстріляли Сумську область: пошкоджено ферму та ЛЕП

Фото: війська РФ за п'ять разів обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За сьогодні 7 листопада російські військові п'ять разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Загалом зафіксовано 48 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли двічі. О 10.30 був артилерійський обстріл. Росіяни вдарили 17 разів із САУ. Майже одночасно вогонь вівся з мінометів іншим прикордонним селом, всього було три "прильоти".

У Білопільській громаді близько 16:00 росіяни били за межею артилерії. Було 16 вибухів. Вдруге це ж село ворог обстріляв за півтори години з мінометів, вибухи пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінію.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська масово обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Внаслідок атак ворога є значні пошкодження та руйнування.

Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" оновила графіки руху поїздів через обстріл залізниці у Сумській області.

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