Войска РФ за день пять раз обстреляли Сумскую область: повреждена ферма и ЛЭП

За сегодня, 7 ноября, российские военные пять раз обстреляли приграничные районы Сумской области. В общей сложности зафиксировано 48 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Краснопольскую общину россияне обстреляли дважды. В 10:30 был артиллерийский обстрел. Россияне ударили 17 раз из САУ. Почти одновременно огонь велся из минометов по другому пограничному селу, всего было три "прилета".

В Белопольской общине около 16:00 россияне били по приграничье из артиллерии. Было 16 взрывов. Во второй раз это же село враг обстрелял через полтора часа из минометов, взрывы повредили местное фермерское хозяйство и электролинию.