Войска РФ били по Херсонской области из авиации и артиллерии: есть погибший

Фото: войска РФ били по Херсонской области из авиации и артиллерии (Getty Images)

За прошедшие сутки войска РФ совершили 65 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Сообщается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию электрической подстанции Бериславского района и административные здания населённого пункта Станиславской сельской общины. В результате многочисленных обстрелов 26 апреля один человек погиб, трое получили ранения.