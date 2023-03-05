Війська РФ атакували Сумську область з безпілотника

Так, окупанти обстріляли з міномета Білопільську громаду. При цьому росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій ВОГ.

За попередньою інформацією, обійшлося без втрат та руйнувань.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня війська РФ атакували Сумську область, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, 4 березня російська армія обстріляла 7 територіальних громад Сумської області з мінометів та артилерії. Через обстріл пошкоджено будинок культури та ЛЕП.

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