Войска РФ атаковали Сумскую область с беспилотника

Так, оккупанты обстреляли из миномета Белопольскую общину. При этом россияне сбросили с беспилотника взрывное устройство ВОГ.

По предварительной информации, обошлось без потерь и разрушений.

Напомним, в ночь на 5 марта войска РФ атаковали Сумскую область, в результате чего повреждена линия электропередач.

Кроме того, 4 марта российская армия обстреляла 7 территориальных общин Сумской области из минометов и артиллерии. Из-за обстрелов поврежден дом культуры и ЛЭП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.