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Війська РФ атакували Сумську область з безпілотника

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Сумська область, Неділя 05 березня 2023 21:53
Війська РФ атакували Сумську область з безпілотника Фото: Війська РФ атакували Сумську область з безпілотника (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 5 березня, російські війська знову атакували Сумську область. Усього зафіксовано чотири "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

Так, окупанти обстріляли з міномета Білопільську громаду. При цьому росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій ВОГ.

За попередньою інформацією, обійшлося без втрат та руйнувань.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня війська РФ атакували Сумську область, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, 4 березня російська армія обстріляла 7 територіальних громад Сумської області з мінометів та артилерії. Через обстріл пошкоджено будинок культури та ЛЕП.

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