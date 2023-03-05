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Войска РФ атаковали Сумскую область с беспилотника

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Сумская область, Воскресенье 05 марта 2023 21:53
Войска РФ атаковали Сумскую область с беспилотника Фото: Войска РФ атаковали Сумскую область с беспилотника (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 5 марта, российские войска вновь атаковали Сумскую область. Всего зафиксировано четыре "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Так, оккупанты обстреляли из миномета Белопольскую общину. При этом россияне сбросили с беспилотника взрывное устройство ВОГ.

По предварительной информации, обошлось без потерь и разрушений.

Напомним, в ночь на 5 марта войска РФ атаковали Сумскую область, в результате чего повреждена линия электропередач.

Кроме того, 4 марта российская армия обстреляла 7 территориальных общин Сумской области из минометов и артиллерии. Из-за обстрелов поврежден дом культуры и ЛЭП.

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