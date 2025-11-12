Війська РФ атакували об'єкти енергетики у кількох областях

"Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Упродовж минулої доби російські війська атакували енергооб’єкти у кількох регіонах", - зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Також повідомляється, що через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання.

До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії

За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 12 листопада, станом на 9:00, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час минулого дня – у вівторок.

Вчора, 11 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і максимум попереднього дня – у понеділок, 10 листопада.

"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше", - додали в компанії.