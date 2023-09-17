Війська РФ атакували Херсон: постраждала одна людина

Російські військові в черговий раз атакували Херсон. Внаслідок обстрілу одна людина постраждала.

Про це заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"У Херсоні внаслідок обстрілу армією РФ, здійсненого близько 16.00, поранено 19-го чоловіка. У момент прильоту він перебував на вулиці", - повідомив він.

Наразі хлопець знаходиться у лікарні.

До цього Мрочко повідомляв, що місто обстрілюють з тимчасово окупованого Лівобережжя.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Так, сьогодні росіяни обстріляли Херсонський район. В результаті обстрілу села Садове отримав поранення правоохоронець.

Крім того, через атаку на село Томина Балка Білозерського району загинув чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.