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Війська РФ атакували Херсон: постраждала одна людина

Неділя 17 вересня 2023 18:22
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Війська РФ атакували Херсон: постраждала одна людина Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові в черговий раз атакували Херсон. Внаслідок обстрілу одна людина постраждала.

Про це заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"У Херсоні внаслідок обстрілу армією РФ, здійсненого близько 16.00, поранено 19-го чоловіка. У момент прильоту він перебував на вулиці", - повідомив він.

Наразі хлопець знаходиться у лікарні.

До цього Мрочко повідомляв, що місто обстрілюють з тимчасово окупованого Лівобережжя.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Так, сьогодні росіяни обстріляли Херсонський район. В результаті обстрілу села Садове отримав поранення правоохоронець.

Крім того, через атаку на село Томина Балка Білозерського району загинув чоловік.

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Херсон Війна Росії проти України
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