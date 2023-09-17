ua en ru
Вс, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ атаковали Херсон: пострадал один человек

Воскресенье 17 сентября 2023 18:22
UA EN RU
Войска РФ атаковали Херсон: пострадал один человек Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела один человек пострадал.

Об этом заявил начальник Херсонской MBA Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В Херсоне в результате обстрела армией РФ, совершенного около 16.00, ранен 19-й мужчина. В момент прилета он находился на улице", - сообщил он.

Сейчас парень находится в больнице.

До этого Мрочко сообщал, что город обстреливают с временно оккупированного Левобережья.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Сегодня россияне обстреляли Херсонский район. В результате обстрела села Садовое получил ранение правоохранитель.

Кроме того, из-за атаки на село Томина Балка Белозерского района погиб мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Канада выделит более 24 млн долларов на системы ПВО для Украины
Канада выделит более 24 млн долларов на системы ПВО для Украины
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна