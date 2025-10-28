Війська РФ атакували енергетику у двох областях

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у кількох регіонах України з 08:00 до 22:00.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. Крім того, в окремих регіонах з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Споживання світла росте

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 28 жовтня, станом на 6:30, воно було на 1,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина – хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Вчора, 27 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 жовтня. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання.

Наслідки негоди

Окрім того, через несприятливі погодні умови на ранок залишались знеструмленими 30 населених пунктів у Дніпропетровській області. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживлення знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.