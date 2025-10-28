Войска РФ атаковали энергетику в двух областях

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что сегодня графики почасовых отключений будут действовать в нескольких регионах Украины с 08:00 до 22:00.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона. Кроме того, в отдельных регионах с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Потребление света растет

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 28 октября, по состоянию на 6:30, оно было на 1,8% выше, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник. Причина - облачная погода в большинстве областей, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Вчера, 27 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,2% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 24 октября. Причина - применение меньшего объема мер ограничения потребления.

Последствия непогоды

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий на утро оставались обесточенными 30 населенных пунктов в Днепропетровской области. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются. Оживлення обесточенных потребителей ожидается до конца текущих суток.