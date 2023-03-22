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Війська РФ 47 разів обстріляли Херсонську область за добу: в ОВА розповіли про наслідки

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Середа 22 березня 2023 08:08
Війська РФ 47 разів обстріляли Херсонську область за добу: в ОВА розповіли про наслідки Фото: у Херсонській ОВА розповіли про ворожі обстріли області за добу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники за добу обстріляли населені пункти Херсонської області 47 разів, і внаслідок ворожих атак було пошкоджено житлові будинки, є цивільні.

Про це 22 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram/

Чиновник в оперативній інформації по регіону зазначив, що війська РФ за минулу добу під час обстрілів області випустили 248 снарядів із важкої артилерії та "Градів".

Сам Херсон противник обстріляв 8 разів. У місті 51 ворожий снаряд потрапив у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, є постраждалі. Двоє людей отримали поранення", - розповів голова ОВА.

Також Прокудін додав, що з деокупованої території області протягом доби було евакуйовано 73 особи

Раніше повідомлялося, що в Бериславі Херсонської області поліцейські збили російський дрон, з якого скидалася вибухівка.

Нагадаємо, за день до цього російські окупанти випустили по Херсону та області майже 400 снарядів, і внаслідок атак була жертва та багато поранених.

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