Скидав вибухівку. У Бериславі поліцейські збили російський дрон

Російські окупанти у вівторок, 21 березня, в черговий раз обстріляли місто Берислав, Херсонської області. Однак правоохоронцям вдалось збити квадрокоптер, з якого скидалась вибухівка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Херсонської області.

У відомстві нагадали, що Берислав було окуповано росіянами одночасно з Херсоном. Однак осінню українські військові його звільнили. Після цього росіяни продовжують періодично обстрілюють місто.

Цього разу росіяни кидали вибухівку за допомогою квадрокоптера. Однак повернутися до господарів гаджет уже не зміг

"Поліцейські з Дніпропетровської області, які виконують завдання на деокупованих територіях Херсонської області, помітили в небі дрон та спільним прицільним вогнем збили його. Після огляду залишки пристрою передали військовим", - сказано в повідомленні.