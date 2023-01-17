Війська РФ 130 разів обстріляли Запорізьку область, вночі гатили з артилерії

На цей час відомо про руйнування 64 житлових будівель та об'єктів цивільної інфраструктури.

Зокрема, цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади.

Ворог вночі вдарив з артилерії по Біленьківській громаді / Фото: Telegram Олександра Старуха

Внаслідок влучення снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови пошкоджено три будинки, дворові споруди та автомобілі. Постраждалих та жертв немає.

Внаслідок атаки пошкоджено три будинки та дворові споруди / Фото: Telegram Олександра Старуха

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю у ніч на 16 січня зафіксовано руйнування деяких об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Декілька людей отримали поранення.

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