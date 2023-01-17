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Війська РФ 130 разів обстріляли Запорізьку область, вночі гатили з артилерії

Фото: голова Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти за добу, 16 січня, збільшили кількість обстрілів Запорізької області до 130. Десятки будинків пошкоджено.

Про це 16 січня повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.

На цей час відомо про руйнування 64 житлових будівель та об'єктів цивільної інфраструктури.

Зокрема, цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади.

Ворог вночі вдарив з артилерії по Біленьківській громаді / Фото: Telegram Олександра Старуха

Внаслідок влучення снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови пошкоджено три будинки, дворові споруди та автомобілі. Постраждалих та жертв немає.

Внаслідок атаки пошкоджено три будинки та дворові споруди / Фото: Telegram Олександра Старуха

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю у ніч на 16 січня зафіксовано руйнування деяких об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Декілька людей отримали поранення.

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Запоріжжя