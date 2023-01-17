Войска РФ 130 раз обстреляли Запорожскую область, ночью били из артиллерии

Российские оккупанты за сутки, 16 января, увеличили число обстрелов Запорожской области до 130. Десятки домов повреждены.
Об этом 16 января сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.
На данный момент известно о разрушении 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.
В частности, этой ночью враг совершил артиллерийский обстрел Беленьковской громады.
В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. Пострадавших и жертв нет.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Запорожью в ночь на 16 января зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.
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