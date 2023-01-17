Войска РФ 130 раз обстреляли Запорожскую область, ночью били из артиллерии

На данный момент известно о разрушении 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.

В частности, этой ночью враг совершил артиллерийский обстрел Беленьковской громады.

Враг ночью ударил из артиллерии по Беленьковской громаде / Фото: Telegram Александра Старуха

В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. Пострадавших и жертв нет.

В результате атаки повреждены три дома и дворовые сооружения / Фото: Telegram Александра Старуха

Напомним, в результате российского ракетного удара по Запорожью в ночь на 16 января зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.