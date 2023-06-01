Війська РФ 10 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: в ОВА назвали наслідки

Прикордонні райони Сумської області зазнавали обстрілів з території РФ 10 разів на день. Ворожі удари зафіксовано у шести громадах. Внаслідок атак є руйнування та пошкодження будинків, авто та об'єктів інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
Так, протягом середи, 31 травня, обстрілу зазнавали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади. Було зареєстровано 42 вибухи.
Дані про атаки:
Війська РФ завдають ударів по прикордонних районах Сумської області практично щодня. Так, у середу 31 травня окупанти під час чергових ударів атакували пожежників у Краснопільській громаді, які ліквідували наслідки обстрілу.
За день до цього російські війська здійснили 9 обстрілів по шести громадах на Сумщині, а перед цим було зафіксовано 48 вибухів внаслідок ворожих ударів по прикордонні. Росіяни під час обстрілів застосовують різне озброєння, зокрема наносять авіаудари.
Нагадаємо, що за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україні потрібна демілітаризована зона в 100-120 км вглиб РФ, це дозволить запобігти повторенню агресії в майбутньому, і захистить наші прикордонні області від постійних обстрілів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .