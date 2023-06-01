UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ 10 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: в ОВА назвали наслідки

Фото: у Сумській ОВА розповіли про наслідки російських обстрілів по області за день (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прикордонні райони Сумської області зазнавали обстрілів з території РФ 10 разів на день. Ворожі удари зафіксовано у шести громадах. Внаслідок атак є руйнування та пошкодження будинків, авто та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Так, протягом середи, 31 травня, обстрілу зазнавали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади. Було зареєстровано 42 вибухи.

Дані про атаки:

  • По території Краснопільської громади війська РФ били з артилерії (САУ), зафіксовано 20 вибухів. В результаті було вибито вікна у 2-поверховому будинку, пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів. Також пошкоджено водонапірну вежу.
  • По території Великописарівської громади було здійснено мінометні обстріли (7 вибухів) та артобстріли із САУ (4 вибухи).
  • Есманська громада зазнавала мінометного обстрілу (6 вибухів).
  • Також війська РФ били з міномета по території Середино-Будської громади (2 вибухи).
  • Під ворожий мінометний вогонь потрапила і Юнаківська громада (3 вибухи).

Обстріл Сумської області

Війська РФ завдають ударів по прикордонних районах Сумської області практично щодня. Так, у середу 31 травня окупанти під час чергових ударів атакували пожежників у Краснопільській громаді, які ліквідували наслідки обстрілу.

За день до цього російські війська здійснили 9 обстрілів по шести громадах на Сумщині, а перед цим було зафіксовано 48 вибухів внаслідок ворожих ударів по прикордонні. Росіяни під час обстрілів застосовують різне озброєння, зокрема наносять авіаудари.

Нагадаємо, що за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україні потрібна демілітаризована зона в 100-120 км вглиб РФ, це дозволить запобігти повторенню агресії в майбутньому, і захистить наші прикордонні області від постійних обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України