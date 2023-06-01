Війська РФ 10 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: в ОВА назвали наслідки

Так, протягом середи, 31 травня, обстрілу зазнавали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади. Було зареєстровано 42 вибухи.

Дані про атаки:

По території Краснопільської громади війська РФ били з артилерії (САУ), зафіксовано 20 вибухів. В результаті було вибито вікна у 2-поверховому будинку, пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів. Також пошкоджено водонапірну вежу.

По території Великописарівської громади було здійснено мінометні обстріли (7 вибухів) та артобстріли із САУ (4 вибухи).

Есманська громада зазнавала мінометного обстрілу (6 вибухів).

Також війська РФ били з міномета по території Середино-Будської громади (2 вибухи).

Під ворожий мінометний вогонь потрапила і Юнаківська громада (3 вибухи).

Обстріл Сумської області

Війська РФ завдають ударів по прикордонних районах Сумської області практично щодня. Так, у середу 31 травня окупанти під час чергових ударів атакували пожежників у Краснопільській громаді, які ліквідували наслідки обстрілу.

За день до цього російські війська здійснили 9 обстрілів по шести громадах на Сумщині, а перед цим було зафіксовано 48 вибухів внаслідок ворожих ударів по прикордонні. Росіяни під час обстрілів застосовують різне озброєння, зокрема наносять авіаудари.

Нагадаємо, що за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україні потрібна демілітаризована зона в 100-120 км вглиб РФ, це дозволить запобігти повторенню агресії в майбутньому, і захистить наші прикордонні області від постійних обстрілів.