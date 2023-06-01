Войска РФ 10 раз в день обстреляли приграничье Сумской области: в ОВА назвали последствия

Приграничные районы Сумской области подвергались обстрелам с територии РФ 10 раз за день. Вражеские удары зафиксированы в шести общинах. В результате атак есть разрушения и повреждения домов, авто и объектов инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
Так, в течение среды, 31 мая, обстрелам подвергались Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская и Юнаковская общины. Было зарегистрировано 42 взрыва.
Данные об атаках:
Войска РФ наносят удары по приграничным районам Сумской области практически ежедневно. Так, в среду 31 мая оккупанты во время очередных ударов атаковали пожарных в Краснопольской общине, которые ликвидировали последствия обстрела.
За день до этого российские войска совершили 9 обстрелов по шести общинам в Сумской области, а перед этим было зафиксировано 48 взрывов в результате вражеских ударов по приграничью. Россияне во время обстрелов применяют различное вооружение, в том числе наносят авиаудары.
Напомним, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украине нужна демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь РФ, Это позволит избежать повторения агрессии в будущем, и защитит наши приграничные области от постоянных обстрелов.
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