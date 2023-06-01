Войска РФ 10 раз в день обстреляли приграничье Сумской области: в ОВА назвали последствия

Так, в течение среды, 31 мая, обстрелам подвергались Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская и Юнаковская общины. Было зарегистрировано 42 взрыва.

Данные об атаках:

По территории Краснопольской общины войска РФ били из артиллерии (САУ), зафиксировано 20 взрывов. В результате были выбиты окна в 2-этажном доме, повреждены складские помещения фермерского хозяйства и 5 гражданских транспортных средств. Также повреждена водонапорная башня.

По территории Великописаревской общины были совершены минометные обстрелы (7 взрывов) и артобстрелы из САУ (4 взрыва).

Эсманская община подвергалась минометному обстрелу (6 взрывов).

Также войска РФ били из миномета по территории Середино-Будской общины (2 взрыва).

Под вражеский минометный огонь попала и Юношеская община (3 взрыва).

Обстрелы Сумской области

Войска РФ наносят удары по приграничным районам Сумской области практически ежедневно. Так, в среду 31 мая оккупанты во время очередных ударов атаковали пожарных в Краснопольской общине, которые ликвидировали последствия обстрела.

За день до этого российские войска совершили 9 обстрелов по шести общинам в Сумской области, а перед этим было зафиксировано 48 взрывов в результате вражеских ударов по приграничью. Россияне во время обстрелов применяют различное вооружение, в том числе наносят авиаудары.

Напомним, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украине нужна демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь РФ, Это позволит избежать повторения агрессии в будущем, и защитит наши приграничные области от постоянных обстрелов.