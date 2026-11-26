Вийшов трейлер документального фільму "ЕТОС. Перо сови" про бойовий шлях спецпідрозділу ГУР МО "Артан". Стрічка розповість про операції підрозділу в Чорному морі, на Лиманському та Запорізькому напрямках, а також про досвід і принципи його військовослужбовців.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Артану" у Telegram .

Які операції покажуть у фільмі

У стрічці охоплять ключові епізоди бойового шляху "Артану". Зокрема, йдеться про участь у звільненні острова Зміїний, повернення під контроль України газовидобувних платформ, відомих як "вишки Бойка", та десантні операції на окупованому узбережжі Криму.

Також автори покажуть роботу підрозділу на східних напрямках і виконання бойових завдань в умовах інтенсивних боїв.

"Ми хотіли показати війну не через сухі зведення чи хроніку, а через внутрішній світ і мислення воїна "Артану", бо це підрозділ із унікальною філософією і темпом роботи. Наше завдання - передати цей етос глядачу на кінематографічному рівні", - розповідає режисер фільму Ангел Ангелов.

Прем'єру фільму незабаром покажуть на YouTube-каналі "Армія Медіа".

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Про що документальний цикл "ЕТОС"

"ЕТОС. Перо сови" - частина документального циклу про внутрішній світ, філософію та бойову етику українських підрозділів. Його автори прагнуть показати не лише перебіг бойових дій, а й людей, які стоять за ними: їхні цінності, принципи, спосіб мислення та взаємодію з побратимами.

Через особисті історії військовослужбовців фільм досліджуватиме, як воїни ухвалюють рішення в критичних ситуаціях і як війна впливає на їхні цінності, дисципліну, волю та відповідальність за інших.

Назва стрічки відсилає до образу невидимого захисника - воїна, присутність якого відчувається, навіть коли його не видно. Перо символізує його шлях, боротьбу та пам'ять про пережитий досвід.

Фільм "ЕТОС. Перо сови" створюють за підтримки Українського культурного фонду та за сприяння "Армія Медіа" в межах проєкту "ЕТОС. Артан".

Режисер, оператор та автор ідеї - Ангел Ангелов, композитор - Артем Назаренко, художник зі світла - Олексій Степанков, другий режисер - Олексій Чичкан, продюсерка - Марія Дончик.