"Кожна секунда на вагу життя": медики "Артану" врятували пасажирів після удару по автобусу
Медики спецпідрозділу ГУР "Артан" надали допомогу та евакуювали поранених пасажирів рейсового автобуса, по якому російські військові вдарили FPV-дроном у Запорізькій області. Серед постраждалих були люди у критичному стані.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення спецпідрозділу ГУР "Артан" у Telegram.
Порятунок пасажирів
Бійці їхали на стабілізаційний пункт, коли побачили наслідки атаки, вони зупинилися, оцінили стан постраждалих, надали їм першу допомогу та організували евакуацію до лікарні.
"Троє були в критичному стані, буквально кожна секунда була на вагу життя", - розповів медик "Артану" з позивним "Хірург".
За його словами, в автобусі перебували 10-15 людей. Допомогу постраждалим надавали також поліцейські та фахівці Департаменту активних дій ГУР.
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Медик зазначив, що зволікати було небезпечно через загрозу повторного удару. За його словами, росіяни знали, що на цьому місці зупиняється громадський транспорт і автобус кілька разів на день забирає пасажирів.
Усіх постраждалих евакуювали та доправили до медичних закладів на безпечній території.
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