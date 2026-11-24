Медики спецпідрозділу ГУР "Артан" надали допомогу та евакуювали поранених пасажирів рейсового автобуса, по якому російські військові вдарили FPV-дроном у Запорізькій області. Серед постраждалих були люди у критичному стані.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення спецпідрозділу ГУР "Артан" у Telegram .

Порятунок пасажирів

Бійці їхали на стабілізаційний пункт, коли побачили наслідки атаки, вони зупинилися, оцінили стан постраждалих, надали їм першу допомогу та організували евакуацію до лікарні.

"Троє були в критичному стані, буквально кожна секунда була на вагу життя", - розповів медик "Артану" з позивним "Хірург".

За його словами, в автобусі перебували 10-15 людей. Допомогу постраждалим надавали також поліцейські та фахівці Департаменту активних дій ГУР.

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Медик зазначив, що зволікати було небезпечно через загрозу повторного удару. За його словами, росіяни знали, що на цьому місці зупиняється громадський транспорт і автобус кілька разів на день забирає пасажирів.

Усіх постраждалих евакуювали та доправили до медичних закладів на безпечній території.