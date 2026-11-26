Вышел трейлер фильма о спецподразделении ГУР "Артан": что покажут в ленте
Вышел трейлер документального фильма "ЭТОС. Перо совы" о боевом пути спецподразделения ГУР МО "Артан". Лента расскажет об операциях подразделения в Черном море, Лиманском и Запорожском направлениях, а также об опыте и принципах его военнослужащих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Артана" в Telegram.
Какие операции покажут в фильме
В ленте охватят ключевые эпизоды боевого пути "Артана". В частности, речь идет об участии в освобождении острова Змеиный, возвращении под контроль Украины газодобывающих платформ, известных как "вышки Бойко", и десантных операциях на оккупированном побережье Крыма.
Также авторы покажут работу подразделения по восточным направлениям и выполнение боевых задач в условиях интенсивных боев.
"Мы хотели показать войну не из-за сухих сведений или хроники, а из-за внутреннего мира и мышления воина "Артана", потому что это подразделение с уникальной философией и темпом работы. Наша задача - передать этот этос зрителю на кинематографическом уровне", - рассказывает режиссер фильма Ангел Ангелов.
Премьеру фильма в скором времени покажут на YouTube-канале "Армия Медиа".
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О чем документальный цикл "ЭТОС"
"ЭТОС. Перо совы" - часть документального цикла о внутреннем мире, философии и боевой этике украинских подразделений. Его авторы стремятся показать не только ход боевых действий, но и людей, стоящих за ними: их ценности, принципы, образ мышления и взаимодействие с собратьями.
Из-за личных историй военнослужащих фильм будет исследовать, как воины принимают решения в критических ситуациях и как война влияет на их ценности, дисциплину, свободу и ответственность за других.
Название ленты отсылает к образу невидимого защитника - воина, присутствие которого ощущается, даже когда его не видно. Перо символизирует его путь, борьбу и память о пережитом опыте.
Фильм "ЭТОС. Перо совы" создают при поддержке Украинского культурного фонда и при содействии "Армия Медиа" в рамках проекта "ЭТОС. Артан".
Режиссер, оператор и автор идеи - Ангел Ангелов, композитор - Артем Назаренко, художник из света - Алексей Степанков, второй режиссер - Алексей Чичкан, продюсер - Мария Дончик.
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Ранее мы писали о том, что об одном из военных ГУР МО "Артан" сняли фильм.