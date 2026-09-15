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Вийшов трейлер фільму "Можемо все. Сталева Сотка" з унікальними кадрами війни

17:15 15.09.2026 Вт
3 хв
aimg Анна Шиканова
Вийшов трейлер фільму "Можемо все. Сталева Сотка" з унікальними кадрами війни Вийшов трейлер фільму "Можемо все. Сталева Сотка" (кадр з фільму)
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Незабаром на великі екрани вийде нова стрічка "Можемо все. Сталева Сотка" про цивільних мешканців Волині, які у 2022 році взяли до рук зброю, щоб захищати Україну від загарбників.

Що відомо про цей фільм та коли очікується прем'єра у кінотеатрах, розповідає РБК-Україна.

Сюжет стрічки "Можемо все. Сталева Сотка".

У 2022 році тренер із кікбоксингу, будівельник, танцівниця і татуювальник долучилися до 100-ї бригади Сил територіальної оборони, опанували військові професії та пройшли бої під Бахмутом і в Серебрянському лісі.

Саме їхні історії стали основою документального фільму "Можемо все. Сталева сотка", офіційний трейлер якого представила творча команда стрічки.

Фільм охоплює події 2023-2025 років. Зйомки проходили в Луцьку, Ковелі, Краматорську та на бойових позиціях у Серебрянському лісі.

Автори показують бойову роботу військових, гіркоту втрат і те, як люди навіть у найважчих умовах зберігають зв’язок із родиною, цивільним життям та власними мріями. У центрі стрічки – чотири військовослужбовці.

"Тренер" – командир роти, який до повномасштабного вторгнення працював тренером із кікбоксингу. У найважчих боях він відповідає за підрозділ, але не полишає цивільної мрії: після перемоги поїхати з дружиною на Мадейру.

"Хаймарс" – колишній будівельник, а нині аеророзвідник. У Краматорську він намагається відтворити відчуття дому – особливо коли до нього приїздять дружина і діти.

"Багіра" та "Мажор" – бойова медикиня і стрілець. До війни вона займалася танцями, він – татуюванням. Щоб не розлучатися з чоловіком, "Багіра" також пішла до війська. Разом вони пройшли бої під Бахмутом і в Серебрянському лісі.

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У фільмі використані унікальні кадри

Як розповів режисер стрічки Олександр Ткачук, під час зйомок були використані кадри з місць, які зараз вже недоступні.

"Як документаліст я радий, що вдалося зафіксувати героїв безпосередньо на позиціях у Серебрянському лісі – тоді туди ще можна було дістатися відносно безпечно. Сьогодні зняти такі кадри вже практично неможливо через засилля дронів у небі. Тому ця стрічка є унікальним відбитком моменту, коли війна тільки починала ставати високотехнологічною, а "кіл-зона" невпинно розширювалася", - розповів він.

Також Ткачук додав, що щасливий, оскільки вдалося знайти настільки різних героїв для фільму.

"Тренер із кікбоксингу, будівельник, танцівниця, тату-майстер – у цивільному житті між ними не було нічого спільного, окрім рішення захищати Україну. Саме ця різноманітність і є головним феноменом Сил територіальної оборони", - наголосив режисер.

Що відомо про бойову бригаду

100-та бригада була сформована з жителів Волині як підрозділ Сил територіальної оборони, а згодом стала 100-ю окремою механізованою бригадою Сухопутних військ ЗСУ.

Історії героїв показують цей шлях на рівні конкретних людей: як цивільні фахівці опанували військову справу і стали професійними військовими.

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Хто створював фільм та коли прем'єра

Режисер фільму – Олександр Ткачук, оператор-постановник – Петро Кавун, автор сценарію – Микола Кобилюк, композитор – Володимир Богданцев. Продюсери – Марія Дончик та Ахтем Сеітаблаєв.

Фільм створено компанією Istmen FILMS за підтримки Держкіно України у співпраці з відділом комунікацій Командування Сил територіальної оборони ЗСУ, ТрО Медіа та 100-ю окремою механізованою бригадою Сухопутних військ ЗСУ.

Прем’єрні покази фільму заплановані у Луцьку 1 жовтня та в Києві 4 жовтня.

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