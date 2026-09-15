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Вышел трейлер фильма "Можем все. Стальная Сотка" с уникальными кадрами войны

17:15 15.09.2026 Вт
3 мин
aimg Анна Шиканова
Вышел трейлер фильма "Можем все. Стальная Сотка" с уникальными кадрами войны Вышел трейлер фильма "Можем все. Стальная Сотка" (кадр из фильма)
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В скором времени на большие экраны выйдет новая лента "Можем все. Стальная Сотка" о гражданских жителях Волыни, которые в 2022 году взяли в руки оружие, чтобы защищать Украину от захватчиков.

Что известно об этом фильме и когда ожидается премьера в кинотеатрах, рассказывает РБК-Украина .

Сюжет фильма "Можем все. Стальная Сотка".

В 2022 году тренер по кикбоксингу, строитель, танцовщица и татуировщик присоединились к 100-й бригаде Сил территориальной обороны, овладели военными профессиями и прошли бои под Бахмутом и в Серебрянском лесу.

Именно их истории стали основой документального фильма "Можем все. Стальная сотка", официальный трейлер которого представила творческая команда фильма.

Фильм охватывает события 2023-2025 годов. Съемки проходили в Луцке, Ковеле, Краматорске и на боевых позициях в Серебрянском лесу.

Авторы показывают боевую работу военных, горечь потерь и то, как люди даже в самых тяжелых условиях сохраняют связь с семьей, гражданской жизнью и мечтами. В центре ленты – четыре военнослужащих.

"Тренер" - командир роты, до полномасштабного вторжения работавший тренером по кикбоксингу. В тяжелейших боях он отвечает за подразделение, но не оставляет гражданской мечты: после победы уехать с женой на Мадейру.

"Хаймарс" – бывший строитель, а ныне аэроразведчик. В Краматорске он пытается воспроизвести чувство дома – особенно когда к нему приезжают жена и дети.

"Багира" и "Мажор" – боевая медикиня и стрелок. До войны она занималась танцами, он – татуировкой. Чтобы не расставаться с мужем, "Багира" также пошла в армию. Вместе они прошли бои под Бахмутом и в Серебрянском лесу.

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В фильме использованы уникальные кадры

Как рассказал режиссер ленты Александр Ткачук, во время съемок были использованы кадры с мест, которые уже недоступны.

"Как документалист я рад, что удалось зафиксировать героев непосредственно на позициях в Серебрянском лесу - тогда туда еще можно было добраться относительно безопасно. Сегодня снять такие кадры уже практически невозможно из-за засилья дронов в небе. Поэтому эта лента является уникальным отражением момента, когда война только начинала становиться высокотехнологичной, а "кил-зона" постоянно расширялась", - рассказал он.

Также Ткачук добавил, что счастлив, поскольку удалось найти столь разных героев для фильма.

"Тренер по кикбоксингу, строитель, танцовщица, тату-мастер - в гражданской жизни между ними не было ничего общего, кроме решения защищать Украину. Именно это разнообразие и является главным феноменом Сил территориальной обороны", - подчеркнул режиссер.

Что известно о боевой бригаде

100-я бригада была сформирована из жителей Волыни как подразделение Сил территориальной обороны, а затем стала 100-й отдельной механизированной бригадой Сухопутных войск ВСУ.

Истории героев показывают этот путь на уровне конкретных людей: как гражданские специалисты овладели военным делом и стали профессиональными военными.

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Кто создавал фильм и когда премьера

Режиссер фильма – Александр Ткачук, оператор-постановщик – Петр Кавун, автор сценария – Николай Кобылюк, композитор – Владимир Богданцев. Продюсеры – Мария Дончик и Ахтем Сеитаблаев.

Фильм создан компанией Istmen FILMS при поддержке Госкино Украины в сотрудничестве с отделом коммуникаций Командования Сил территориальной обороны ВСУ, ТРО Медиа и 100-й отдельной механизированной бригадой Сухопутных войск ВСУ.

Премьеры фильма запланированы в Луцке 1 октября и в Киеве 4 октября.

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