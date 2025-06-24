Війну закінчено назавжди? Трамп зробив заяву про Ізраїль та Іран

Під час розмови він назвав оголошене ним припинення вогню між Іраном та Ізраїлем "чудовим днем для миру".

"Це великий день для Америки. Це великий день для Близького Сходу. Я дуже радий, що зміг виконати цю роботу. Багато людей гинуло, і ситуація ставала тільки гіршою. Це призвело б до краху всього Близького Сходу", - заявив президент США.

На запитання про те, як довго триватиме припинення вогню, Трамп відповів: "Я думаю, що припинення вогню безстрокове. Воно триватиме вічно".

Також він додав, що війна повністю закінчена, і заявив, що не вірить, що Ізраїль та Іран "коли-небудь знову стрілятимуть один в одного".