Війну закінчено назавжди? Трамп зробив заяву про Ізраїль та Іран

Президент США Дональд Трамп очікує, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном триватиме "вічно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для NBC News.
Під час розмови він назвав оголошене ним припинення вогню між Іраном та Ізраїлем "чудовим днем для миру".
"Це великий день для Америки. Це великий день для Близького Сходу. Я дуже радий, що зміг виконати цю роботу. Багато людей гинуло, і ситуація ставала тільки гіршою. Це призвело б до краху всього Близького Сходу", - заявив президент США.
На запитання про те, як довго триватиме припинення вогню, Трамп відповів: "Я думаю, що припинення вогню безстрокове. Воно триватиме вічно".
Також він додав, що війна повністю закінчена, і заявив, що не вірить, що Ізраїль та Іран "коли-небудь знову стрілятимуть один в одного".
Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню на 12 годин.
За його словами, першим припинить вогонь Іран, після Ізраїль. Після 24 годин перемир'я війну можна буде вважати повністю завершеною.
При цьому близько години тому глава МЗС Ірану Аббас Аракчі висунув умову, за якої Іран припинить удари по Ізраїлю.
"За умови, що ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4 ранку за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього", - написав він у соцмережі Х.
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