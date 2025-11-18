За війну Україна втратила третину споживання електроенергії, - глава "Укренерго"

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько третини споживання, та значно більшу частину генерації електроенергії.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна .

"По споживанню з початку війни ми втратили десь близько 30%. А от генерації значно більше. І зараз ми заміщуємо втрати імпортом, розподіленою генерацією", - заявив Зайченко.

Голова правління НЕК "Укренерго" також підкреслив, що, на жаль, цього обсягу недостатньо в умовах, коли енергосистема України продовжує втрачати енергоблоки після обстрілів майже кожні 10 днів.

За його словами, енергетики постійно працюють над ремонтом та відновленням пошкоджених об’єктів, тому покращення ситуації найближчим часом цілком можливе.