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Війну проти України схвалюють 75% жителів Росії, а 60% вважають її "успішною"

Фото: три чверті жителів Росії схвалюють війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці липня 2023 року 75% росіян підтримують війну проти України. З лютого 2022 року ця цифра змінюється незначною мірою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

За останній місяць підтримка "дій російських збройних сил" в Україні трохи зміцнилася: 45% безперечно підтримують (у червні - 40%), 30% швидше підтримують (у червні - 33%). Не підтримують - 18% (у червні - 19%).

Практично не змінилася частка опитаних, які підтримують продовження воєнних дій - цього місяця їх 41% (у червні - 40%), прихильників переходу до мирних переговорів - 51% (у червні - 53%).

Цього місяця дещо зросла частка респондентів, які вважають, що "спецоперація" (жителям Росії заборонено використовувати слово "війна" під страхом в'язниці, - ред.) просувається успішно: якщо в червні таких було 54%, то в липні - 60%. Трохи більше чверті (26%) оцінюють перебіг "спецоперації" як неуспішний.

Опитування "Левада-центру" проведено 20 - 26 липня 2023 року серед 1629 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

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