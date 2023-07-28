Війну проти України схвалюють 75% жителів Росії, а 60% вважають її "успішною"

За останній місяць підтримка "дій російських збройних сил" в Україні трохи зміцнилася: 45% безперечно підтримують (у червні - 40%), 30% швидше підтримують (у червні - 33%). Не підтримують - 18% (у червні - 19%).

Практично не змінилася частка опитаних, які підтримують продовження воєнних дій - цього місяця їх 41% (у червні - 40%), прихильників переходу до мирних переговорів - 51% (у червні - 53%).

Цього місяця дещо зросла частка респондентів, які вважають, що "спецоперація" (жителям Росії заборонено використовувати слово "війна" під страхом в'язниці, - ред.) просувається успішно: якщо в червні таких було 54%, то в липні - 60%. Трохи більше чверті (26%) оцінюють перебіг "спецоперації" як неуспішний.

Опитування "Левада-центру" проведено 20 - 26 липня 2023 року серед 1629 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.