Войну против Украины одобряют 75% жителей России, а 60% считают ее "успешной"

За последний месяц поддержка "действий российских вооруженных сил" в Украине незначительно укрепилась: 45% определенно поддерживают (в июне - 40%), 30% скорее поддерживают (в июне - 33%). Не поддерживают - 18% (в июне - 19%).

Практически не изменилась доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, - в этом месяце их 41% (в июне - 40%), сторонников перехода к мирным переговорам - 51% (в июне - 53%).

В этом месяце несколько выросла доля респондентов, полагающих, что "спецоперация" (жителям России запрещено использовать слово "война" под страхом тюрьмы, - ред.) продвигается успешно: если в июне таких было 54%, то в июле - 60%. Чуть более четверти (26%) оценивают ход "спецоперации" как неуспешный.

Опрос "Левада-центра" проведен 20 - 26 июля 2023 года среди 1629 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.