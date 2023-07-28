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Войну против Украины одобряют 75% жителей России, а 60% считают ее "успешной"

Фото: три четверти жителей России одобряют войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В конце июля 2023 года 75% жителей России поддерживают войну против Украины. С февраля 2022 года эта цифра меняется незначительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

За последний месяц поддержка "действий российских вооруженных сил" в Украине незначительно укрепилась: 45% определенно поддерживают (в июне - 40%), 30% скорее поддерживают (в июне - 33%). Не поддерживают - 18% (в июне - 19%).

Практически не изменилась доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, - в этом месяце их 41% (в июне - 40%), сторонников перехода к мирным переговорам - 51% (в июне - 53%).

В этом месяце несколько выросла доля респондентов, полагающих, что "спецоперация" (жителям России запрещено использовать слово "война" под страхом тюрьмы, - ред.) продвигается успешно: если в июне таких было 54%, то в июле - 60%. Чуть более четверти (26%) оценивают ход "спецоперации" как неуспешный.

Опрос "Левада-центра" проведен 20 - 26 июля 2023 года среди 1629 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

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