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Війну проти України підтримують 74% жителів Росії, але більшість уже хочуть переговорів

Фото: три чверті жителів Росії підтримують війну проти України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка війни проти України серед жителів Росії з лютого 2022 року практично не змінилася. Але починаючи з жовтня більшість хотіли б мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Наприкінці листопада 74% підтримують "дії російських збройних сил в Україні", не підтримують - 20%.

У листопаді трохи зросла кількість прихильників продовження "воєнних дій в Україні": якщо у жовтні за це висловлювалися 36% респондентів, то у листопаді - 41%. Проте відносна більшість опитаних (53%) підтримує перехід до мирних переговорів (у жовтні - 57%).

При цьому у вересні хотіли мирних переговорів 48% жителів Росії, у серпні - 44%. У серпні питання ставилося в дещо іншому формулюванні.

Опитування "Левада-центру" проведено 24 - 30 листопада 2022 року серед 1601 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру і забирають життя людей, 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться.

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Війна Росії проти України