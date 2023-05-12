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Війну починають кадрові військові, а закінчують вчителі, бухгалтери, інженери, - Залужний

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Війну починають кадрові військові, які мають навички та досвід, а закінчують вчителі, бухгалтери, інженери тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Залужний зазначив, що Україна під час повномасштабного вторгнення Росії втратила дуже багато людей, солдатів, кадрових командирів, які мали навички та досвід. Однак, за його словами, це особливість будь-якої війни.

"Війну починають кадрові військові, а закінчують вчителі, бухгалтери, інженери... Що зараз в принципі й відбувається ", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, як українська армія готувалася до вторгнення РФ.

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Валерій ЗалужнийВійна Росії проти України