Війну починають кадрові військові, а закінчують вчителі, бухгалтери, інженери, - Залужний

Залужний зазначив, що Україна під час повномасштабного вторгнення Росії втратила дуже багато людей, солдатів, кадрових командирів, які мали навички та досвід. Однак, за його словами, це особливість будь-якої війни.

"Війну починають кадрові військові, а закінчують вчителі, бухгалтери, інженери... Що зараз в принципі й відбувається ", - сказав головнокомандувач ЗСУ.