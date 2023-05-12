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"Величезний комплекс заходів". Залужний розповів, як готувалися до вторгнення РФ

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П'ятниця 12 травня 2023 22:14
"Величезний комплекс заходів". Залужний розповів, як готувалися до вторгнення РФ Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Підготовка до повномасштабного вторгнення Росії була величезним комплексом заходів. У ній брали участь велика кількість людей.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, яке транслювалося на 1+1.

За його словами, на кінець лютого військове керівництво України вичерпало всі можливості з фантазії, що можна зробити ще для мінімізації збитків від російського вторгнення.

"Ми щось робили, потім перевіряли, на скільки це ефективно. Потім приходили до висновку, що це рішення не є ефективним. Воно мінялося. Знову відпрацювання повного комплексу, знову оцінка, знову негативний результат. І таким чином прийшли до того, що є. Це був величезний комплекс заходів, величезне було напруження людей, які приймали в цьому участь", - заявив Залужний.

Він розповів, що було проведено кілька великих комплексів навчань перед російським вторгненням.

"У нас бригади могли переміститися від Закарпаття в Київську область, Херсонську область і врешті-решт опинитися в Одеській області. Проведений великий комплекс навчань і не один, який дозволив повністю змінити конфігурацію сил протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається до цих пір. Це був величезний комплекс заходів, колись ми зможемо про це розказати", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

При цьому він додав, що всі проведені комплекси допомогли розробити варіант, який спрацював під час вторгнення окупантів.

"Оцей весь комплекс, який ми проводили, наштовхнув нас на думку, що є тільки один варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Він полягав в тому, щоб в короткий термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало", - підкреслив Залужний.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення РФ в Україну відбулося 24 лютого 2022 року.

Перед цим в Україні були оголосили масштабні військові навчання "Заметіль-2022". Вони проходили на військових полігонах на всій території України.

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Валерій Залужний Війна Росії проти України
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