Войну начинают кадровые военные, а заканчивают учителя, бухгалтеры, инженеры - Залужный

Залужный отметил, что Украина во время полномасштабного вторжения России потеряла очень много людей, солдат, кадровых командиров, которые имели навыки и опыт. Однако, по его словам, это особенность любой войны.

"Войну начинают кадровые военные, а заканчивают учителя, бухгалтеры, инженеры... Что сейчас в принципе и происходит", - сказал главнокомандующий ВСУ.