За війну доведеться платити: постпред США при НАТО озвучив послання Путіну про озброєння України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постпреда США при НАТО Меттью Вітакера в інтерв'ю Fox News .

"Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну: "Ми даємо вам шанс на мир, але якщо ви хочете війни, за неї доведеться заплатити", - сказав Вітакер.

Він також зазначив, що рішення щодо передачі Україні систем Patriot допоможе не тільки Києву, а й американській економіці.

"Очевидно, що президент Трамп є майстром укладання угод. Я думаю, що він розгледів тут можливість не тільки створити робочі місця в центральній частині Америки, виробляючи системи озброєння", - підкреслив він.

Вітакер додав, що завдяки виробництву зброї існує реальна можливість допомогти економіці США.