На війні загинув громадянин Польщі Пшемислав Расевич-Кучинський, його поховають у Львові

У середу, 14 серпня, у Львові попрощаються з військовослужбовцем Пшемиславом Расевичем-Кучинським. Він загинув на війні, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на мера Львову Андрія Садового у Facebook.

Як повідомив Садовий, чоловік народився в місті Гдиня. Він займався волонтерською та громадською діяльністю.

З початку повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист України та приєднався до лав Інтернаціонального легіону.

Пшемислав Расевич-Кучинський загинув при виконанні завдання.

"Пшемислав заповів, щоб його поховали у Львові на Личаківському кладовищі. Прощання відбудеться завтра о 14:00 годині у Гарнізонному храмі. Вічна Памʼять Захиснику, який боровся за нашу свободу", - написав Садовий.

Фото: Пшемислав Расевич-Кучинський (facebook.com/andriy.sadovyi)

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