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На войне в Украине погиб первый гражданин Эстонии

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Бахмут, Пятница 10 марта 2023 09:03
На войне в Украине погиб первый гражданин Эстонии Фото: под Бахмутом погибал гражданин Эстонии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На войне в Украине погиб первый гражданин Эстонии Иво Юрак. Доброволец защищал Украину в составе Украинского интернационального легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

По данным издания, трагедия произошла во вторник, 7 марта. Юрак погиб в результате артиллерийских обстрелов в районе Бахмута.

Иво Юрак был бывшим офицером Сил обороны Эстонии.

"По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, погибшем на войне. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского международного легиона", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что во время боев в Мариуполе погиб белорусский доброволец Евгений "Мальдер" Логинов. Трагедия произошла 5 марта прошлого года.

Также отметим, что на войне в Украине погиб белорусский доброволец Руслан Обломов.

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