ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 21:23
UA EN RU
На війні в Україні загинув доброволець із Грузії Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На війні в Україні загинув ще один доброволець із Грузії. Він допомагав ЗСУ боротися з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Грузинського легіону Мамуки Мамулашвілі.

"На жаль, сьогодні ми втратили одного з найкращих легіонерів", - йдеться у заяві.

Пізніше Мамулашвілі повідомив, що загинув лідер 4 групи Закро Шубідзе.

На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

Фото: Мамулашвіліі Шубідзе (facebook.com/MamukaLegion)

"Найдобріша людина, яку я зустрічав під час цієї війни! Наша остання зустріч два дні тому. Спочивай з миром", - написав глава Грузинського легіону.

Участь грузинських добровольців на війні в Україні

Добровольці з Грузії долучилися до Сил оборони ще 2014 року, коли РФ почала окупацію частини Донецької та Луганської областей. У 2022 році грузинські добровольці знову приєдналися до ЗСУ.

У липні минулого року стало відомо, що громадянин Грузії загинув у Луганській області. Він воював проти окупантів.

Вже у липні цього року стало відомо, що в Україні загинули ветерани російсько-грузинської війни 2008 року Малхаз Квіжінадзе та Джонні Одішвілі. Їх тіла повернули Грузії.

Про те, чому Україну досі не беруть до НАТО, чим це схоже на ситуацію з Грузією, як грузини ставляться до власної влади і що таке - російська армія, в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Війна в Україні
NEWS
Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ
Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна