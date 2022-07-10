ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области погиб доброволец из Грузии

Новина українською →
Луганск, Воскресенье 10 июля 2022 17:57
В Луганской области погиб доброволец из Грузии Фото: погибший в Луганской области доброволец из Грузии (facebook.com/vano.nadiradze)
Автор: Наталия Гурковская

На войне в Украине погиб доброволец из Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение еще одного добровольца Вано Надирадзе в Facebook.

"Выражаю соболезнования "грузинским партизанам" и всей Грузии... Мы потеряли еще одного храброго воина", - написал он.

Гражданин Грузии погиб в Луганской области.

"По распространенной информации, погибший грузинский боец воевал в партизанском подразделении близ Луганска", - пишет "Грузия Online", где отмечают, что смерть военного также подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.

По данным издания SOVA, в Украине погибло уже 17 бойцов-добровольцев из Грузии.

Как сообщалось, на войне России против Украины погиб бывший британский военный. Он защищал Северодонецк.

Также гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий в Украине 15 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск
NEWS
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России