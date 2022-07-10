В Луганской области погиб доброволец из Грузии
На войне в Украине погиб доброволец из Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение еще одного добровольца Вано Надирадзе в Facebook.
"Выражаю соболезнования "грузинским партизанам" и всей Грузии... Мы потеряли еще одного храброго воина", - написал он.
Гражданин Грузии погиб в Луганской области.
"По распространенной информации, погибший грузинский боец воевал в партизанском подразделении близ Луганска", - пишет "Грузия Online", где отмечают, что смерть военного также подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.
По данным издания SOVA, в Украине погибло уже 17 бойцов-добровольцев из Грузии.
Как сообщалось, на войне России против Украины погиб бывший британский военный. Он защищал Северодонецк.
Также гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий в Украине 15 мая.
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