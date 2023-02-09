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На війні в Україні загинуло понад 20 російських генералів, - японська розвідка

Фото: на війні в Україні, ймовірно, загинуло 20 російських генералів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Понад 20 російських генералів, ймовірно, загинули на війні, яку Росія розв'язала проти України. Це негативно впливає на військо окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Видання посилається на дані розвідки Японії, отримані у співпраці зі США та країнами Європи. За попередньою інформацією, на війні загинуло понад два десятки генералів російської армії.

Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват вважає, що це число "неймовірно велике". За його словами, загибель генералів послаблює бойовий дух солдатів.

Японська розвідка припускає, що українські війська могли використовувати сигнали мобільних телефонів, щоб виявити російське командування.

За іншою версією, українські партизани на окупованих територіях допомагають ЗСУ виявляти російських командирів.

Варто зазначити, що у серпні минулого року британська розвідка повідомляла про 10 російських генералів, які загинули в Україні.

Нагадаємо, всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні проти України вже понад 135 тисяч військових.

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