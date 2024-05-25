На війні загинуло півмільйона росіян. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 500 тисяч осіб. За минулу добу ЗСУ знищили 1140 загарбників, 22 бойові броньовані машини (ББМ) та 41 артилерійську систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони стримують агресора в Харківській області. Однак загарбники мають частковий успіх у Луганській області.
Минулої ночі росіяни вдарили по Харкову балістичними ракетами С-300. Пошкоджені будівля ліцею та промислова зона.
За даними ISW, Кремль прагне завоювати Україну та використати її людський і промисловий потенціал для війни з НАТО.
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