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На війні загинуло півмільйона росіян. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: втрати росіян з 24 лютого 2022 сягнули півмільйона осіб (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 500 тисяч осіб. За минулу добу ЗСУ знищили 1140 загарбників, 22 бойові броньовані машини (ББМ) та 41 артилерійську систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 500 080 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків - 7650 (+15) од;
  • бойових броньованих машин - 14 786 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 12 929 (+27) од.;
  • РСЗВ - 1082  (+2) од.;
  • засоби ППО - 814 (+1) од.;
  • літаків - 356 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 414 (+4) од.;
  • крилатих ракет - 2209 од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17 608 (+39) од.;
  • спеціальної техніки - 2104 (+3) од.

Нагадаємо, Сили оборони стримують агресора в Харківській області. Однак загарбники мають частковий успіх у Луганській області.

Минулої ночі росіяни вдарили по Харкову балістичними ракетами С-300. Пошкоджені будівля ліцею та промислова зона.

За даними ISW, Кремль прагне завоювати Україну та використати її людський і промисловий потенціал для війни з НАТО.

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Війна Росії проти України