На войне погибли полмиллиона россиян. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, Силы обороны сдерживают агрессора в Харьковской области. Однако захватчики имеют частичный успех в Луганской области.

Прошлой ночью россияне ударили по Харькову баллистическими ракетами С-300. Повреждены здание лицея и промышленная зона.

По данным ISW, Кремль стремится завоевать Украину и использовать ее человеческий и промышленный потенциал для войны с НАТО.

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