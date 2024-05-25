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На войне погибли полмиллиона россиян. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: потери россиян с 24 февраля 2022 года достигли полумиллиона человек (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 500 тысяч человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1140 захватчиков, 22 боевые бронированные машины (ББМ) и 41 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 500 080 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 7650 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин - 14 786 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 12 929 (+27) ед;
  • РСЗО - 1082 (+2) ед;
  • средства ПВО - 814 (+1) ед;
  • самолетов - 356 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 414 (+4) ед;
  • крылатых ракет - 2209 ед;
  • кораблей/катеров - 27 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 608 (+39) ед;
  • специальной техники - 2104 (+3) ед.

Напомним, Силы обороны сдерживают агрессора в Харьковской области. Однако захватчики имеют частичный успех в Луганской области.

Прошлой ночью россияне ударили по Харькову баллистическими ракетами С-300. Повреждены здание лицея и промышленная зона.

По данным ISW, Кремль стремится завоевать Украину и использовать ее человеческий и промышленный потенциал для войны с НАТО.

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Война России против Украины