На війні в Україні загинули вже четверо військових з Грузії з початку квітня

Нещодавно надійшло повідомлення про загибель уродженця міста Зугдіді Арсена Кецбая. Останні роки боєць жив в Україні та служив у лавах ЗСУ.

Крім того, 1 квітня стало відомо про смерть 29-річного Михайла Мазанашвілі родом із Горійського муніципалітету. У неділю його тіло доставлять до Грузії.

Також відомо про загибель під Бахмутом 44-річного Вахтанга Барабадзе. Він був одним із 24 воюючих в Україні грузинських добровольців, які потрапили до торішнього квітневого списку слідчого комітету Росії.

Під Бахмутом також загинув 32-річний уродженець села Кизил-Кіліса, регіон Квемо-Картлі, Давид Кучукян.

РБК-Україна повідомляло, що 1 квітня стало відомо про загибель відомого українського військового Данила Ляшука із позивним "Моджахед".

Крім того, у квітні французький доброволець загинув на війні в Україні.

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