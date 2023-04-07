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На войне в Украине погибли уже четверо военных из Грузии с начала апреля

Фото: на войне в Украине погибли уже четверо военных из Грузии с начала апреля (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

С начала апреля на войне в Украине погибли уже четверо бойцов из Грузии. Всего с начала российского вторжения в Украине погибло более 40 грузин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Недавно поступило сообщение о гибели уроженца города Зугдиди Арсена Кецбая. Последние годы боец жил в Украине и служил в рядах ВСУ.

Кроме того, 1 апреля стало известно о смерти 29-летнего Михаила Мазанашвили родом из Горийского муниципалитета. В воскресенье его тело доставят в Грузию.

Также известно о гибели под Бахмутом 44-летнего Вахтанг Барабадзе. Он был одним из 24-х воюющих в Украине грузинских добровольцев, которые попали в прошлогодний апрельский список следственного комитета России.

Под Бахмутом также погиб 32-летний уроженец села Кызыл-Килиса, регион Квемо-Картли, Давид Кучукян.

РБК-Украина сообщало, что 1 апреля стало известно о гибели известного украинского военного Даниила Ляшука с позывным "Моджахед".

Кроме того, в апреле французский доброволец погиб на войне в Украине.

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