В Україні загинули одразу два грузинські добровольці

За останню добу стало відомо про загибель двох добровольців, громадян Грузії, котрі воювали в Україні проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Новости Грузия".

Так, під час ракетного обстрілу в Луганській області загинув Михайло Капланішвілі, відомий як Михайло Каплан.

Він став 21-м грузинським бійцем, який загинув в Україні. Про його загибель стало відомо увечері у п'ятницю, 21 жовтня.

Він був громадянським активістом, членом грузинського "Антиокупаційного руху", вирушив в Україну добровольцем навесні", - розповіли у Telegram-каналі.

Також в Україні Херсоном загинув Олександр Мартіашвілі. Йому було 24 роки.

Повідомлення про загибель Олександра стало другим за останню добу. Він став 22-м добровольцем із Грузії, який загинув в Україні.