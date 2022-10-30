На войне в Украине погибли 23 грузинских добровольца

40-летний грузин Гурген (Гуга) Гагнидзе погиб в Бахмутском районе во время контактного боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Грузия ".

Сообщается, что Гуга Гагнидзе служил в 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины.

Он стал 23-им грузином, который погиб во время боев на стороне Украины с начала полномасштабной войны.

Напомним, 21 октября стало известно о гибели еще двух добровольцев из Грузии, которые воевали на стороне Украины.

Кроме того, в октябре во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении погиб 23-летний ирландский доброволец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.