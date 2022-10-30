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На войне в Украине погибли 23 грузинских добровольца

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Воскресенье 30 октября 2022 21:50
На войне в Украине погибли 23 грузинских добровольца Фото: на войне в Украине погибли 23 грузинских добровольца (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

40-летний грузин Гурген (Гуга) Гагнидзе погиб в Бахмутском районе во время контактного боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

Сообщается, что Гуга Гагнидзе служил в 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины.

На войне в Украине погибли 23 грузинских добровольца

Он стал 23-им грузином, который погиб во время боев на стороне Украины с начала полномасштабной войны.

Напомним, 21 октября стало известно о гибели еще двух добровольцев из Грузии, которые воевали на стороне Украины.

Кроме того, в октябре во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении погиб 23-летний ирландский доброволец.

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