На войне в Украине погибли 23 грузинских добровольца
Фото: на войне в Украине погибли 23 грузинских добровольца (Getty Image)
40-летний грузин Гурген (Гуга) Гагнидзе погиб в Бахмутском районе во время контактного боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".
Сообщается, что Гуга Гагнидзе служил в 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины.
Он стал 23-им грузином, который погиб во время боев на стороне Украины с начала полномасштабной войны.
Напомним, 21 октября стало известно о гибели еще двух добровольцев из Грузии, которые воевали на стороне Украины.
Кроме того, в октябре во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении погиб 23-летний ирландский доброволец.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.