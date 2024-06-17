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На війні в Україні ліквідували російського екс-депутата від партії Путіна, - ЗМІ

Архівне фото: на війні в Україні було ліквідовано російського екс-депутата (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На війні в Україні загинув російський колишній депутат із Чувашії Володимир Дмитрієв. Він був членом партії диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Зазначається, що Дмитрієв раніше був депутатом із Цивільського району, що у Чувашії. Обирався він від партії Путіна "Єдина Росія".

При цьому ЗМІ повідомляють, що Дмитрієв спочатку займався збиранням "гуманітарної допомоги", а потім пішов на війну добровольцем.

Фото: Володимир Дмітрієв (t.me/astrapress)

Повідомляється, що Дмитрієв нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

Не перший депутат, який загинув на боці Росії

Російська Федерація залучає для війни проти України велику кількість людей, у тому числі колишніх, а також чинних депутатів.

При цьому частина з них загинула на території України. Минулого року видання "Можемо пояснити" повідомляло про десятки депутатів, яких їм вдалося ідентифікувати як загиблих на боці армії РФ.

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