На війні в Україні ліквідували російського екс-депутата від партії Путіна, - ЗМІ

На війні в Україні загинув російський колишній депутат із Чувашії Володимир Дмитрієв. Він був членом партії диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Зазначається, що Дмитрієв раніше був депутатом із Цивільського району, що у Чувашії. Обирався він від партії Путіна "Єдина Росія".
При цьому ЗМІ повідомляють, що Дмитрієв спочатку займався збиранням "гуманітарної допомоги", а потім пішов на війну добровольцем.
Фото: Володимир Дмітрієв (t.me/astrapress)
Повідомляється, що Дмитрієв нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.
Російська Федерація залучає для війни проти України велику кількість людей, у тому числі колишніх, а також чинних депутатів.
При цьому частина з них загинула на території України. Минулого року видання "Можемо пояснити" повідомляло про десятки депутатів, яких їм вдалося ідентифікувати як загиблих на боці армії РФ.
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