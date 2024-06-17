На войне в Украине ликвидировали российского экс-депутата от партии Путина, - СМИ

Отмечается, что Дмитриев ранее был депутатом из Цивильского района в Чувашии. Избирался он от партии Путина "Единая Россия".

При этом СМИ сообщают, что Дмитриев сначала занимался сбором "гуманитарной помощи", а затем пошел на войну добровольцем.

Фото: Владимир Дмитриев (t.me/astrapress)

Сообщается, что Дмитриев якобы получил легкое ранение и попал в больницу, которую позже атаковал беспилотник.