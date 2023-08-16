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На війні проти України загинуло понад 20 тисяч жителів Горлівки, - ЦНС

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на війні проти України загинуло понад 20 тисяч мешканців Горлівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація Горлівки поскаржилась в Москву на великі втрати серед мобілізованих мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області. Вже зараз вони формують нові списки чоловіків. Зокрема план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки.

"Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржились, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році", - додали у ЦНС.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби наші воїни знищили ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила близько 255 570 військових.

Тим часом прикордонники відпрацювали по ворожому комплексу радіоелектронної розвідки окупантів у Херсонській області.

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