На війні проти України загинуло більше 500 російських в’язнів, - ЗМІ

За останні два місяці на війні проти України загинуло більше 500 в’язнів, яких завербували в ПВК "Вагнера".

Видання отримало ці дані, спираючись на висновки Українського центру вивчення та протидії гібридним загрозам та власні підрахунки в соцмережах. Так, центр верифікував більше 200 листів від одного з керівників ПВК Андрія Трушева, де той виражає співчуття родинам загиблих на війні в’язнів. Кожен з цих листів пронумеровано по порядку, а найбільше верифіковане число - 458, лист датується від 13 жовтня.

Журналісти повідомляють, що це далеко не всі втрати, адже з цієї дати в соцмережах було опубліковано десятки нових повідомлень від родичів загиблих в’язнів. Всього ж, пише видання, ПВК "Вагнера" завербувала більше шести тисяч "зеків", з них 2000 уже відправили на фронт. Тобто ЗСУ знищили мінімум чверть з цієї кількості.