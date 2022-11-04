На войне против Украины погибли более 500 российских заключенных, - СМИ

За последние два месяца на войне против Украины погибли более 500 заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера".

Издание получило данные, опираясь на выводы Украинского центра изучения и противодействия гибридным угрозам и собственные подсчеты в соцсетях. Так, центр верифицировал более 200 писем от одного из руководителей ЧВК Андрея Трушева, где он выражает соболезнования семьям погибших на войне заключенных. Каждое из этих писем пронумеровано по порядку, а наибольшее верифицированное число - 458, письмо датируется от 13 октября.

Журналисты сообщают, что это далеко не все потери, ведь с этой даты в соцсетях были опубликованы десятки новых сообщений родственников погибших заключенных. Всего же, пишет издание, ЧВК "Вагнера" завербовала более шести тысяч "зеков", из них 2000 уже отправили на фронт. То есть ВСУ уничтожили минимум четверть из этого количества.