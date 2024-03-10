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На війні проти Росії загинули двоє воїнів Грузинського легіону

Неділя 10 березня 2024 15:32
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На війні проти Росії загинули двоє воїнів Грузинського легіону Фото: на війні проти Росії загинули двоє воїнів Грузинського легіону (facebook.com/36obrmp)
Автор: Сергій Пишкін

Під час виконання бойових завдань на війні проти Росії загинули двоє бійців Грузинського легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Грузинського легіону.

"Під час виконання бойових завдань на передовій загинули бійці Грузинського Легіону - Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі. Грузинський Легіон висловлює співчуття родинам загиблих. Героям слава!", - написав Грузинський легіон.

На війні проти Росії загинули двоє воїнів Грузинського легіону

Фото: добровольці з Грузії (facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Загибель іноземних добровольців на війні в Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Раніше стало відомо, що під час війни в Україні загинув працівник мерії польського Любліна Микола Мялковський. Йому було 28 років.

Також 30 вересня 2023 року, неподалік Лиману Донецької області, загинув естонський доброволець Танель Кригуль.

В липні 2023 року на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" та "Волат".

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